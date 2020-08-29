小豬大腦植入晶片　馬斯克直播新研究成果

馬斯克（小圖）拿着一枚與硬幣大小相若的晶片。

有「科學狂人」之稱的美國著名企業家馬斯克，其初創公司「Neuralink」積極研發「人機互動」（Human-Computer Interface）技術，他上周六（28日）現場直播一隻兩個月前被植入晶片的小豬，顯示牠狀態良好，可望未來在人腦內植入晶片，解決多種神經系統疾病，例如記憶力減退、中風和成癮等。

馬斯克召開記者會，介紹Neuralink最新研發進度，並展示一款「人機互動」的晶片，與一枚硬幣大小相約，當晶片植入頭骨後，晶片上的極細電線可直接植入大腦，監測神經元活動。

作為研究對象的3隻小豬，其中一隻未植入晶片、一隻植入過晶片但移除、一隻則植入晶片2個月。植入晶片的小豬名叫格特魯德（Gertrude），由於小豬鼻子有很多敏感神經元，牠們接觸到物件時，其腦部獲得的信號轉變為可解讀的數據，目前的技術可以精準預測小豬走路時各個關節的動作。

馬斯克表示，裝置不會對大腦造成任何持久損害，可解決許多問題，包括失憶、失明及聽力、癱瘓等。目前Neuralink尚未進行人體測試，需要待食品及藥物管理局批准。Neuralink於2016年成立，是一間神經科技公司，致力研究在複雜的人體，將電極植入大腦，令癱瘓患者能夠用自己的想法控制電腦和智能手機。

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