787夢幻客機機尾有生產缺陷　8架停飛維修

美國波音公司周五（28日）表示，旗下787夢幻客機（Dreamliner）機身尾部連接位出現2處技術問題，未符設計標準，現階段共有8架客機須入廠檢查維修。

波音指，公司在787夢幻客機尾部發現2個生產缺陷，相關飛機必須入廠檢修。有媒體透露，有問題飛機由美國聯合航空、加拿大航空及新加坡航空擁有。聯合航空及新加圾航空發言人承認消息，稱在新冠肺炎疫情影響下，涉事客機早在發現問題前已停飛；加航則未有回應，該公司共有37架787夢幻客機。

美國聯邦航空局（FAA）表示，正就上述問題繼續與波音公司交涉，以查明成因。波音的787客機擁有輕身和慳油特點，是全球廣體飛機市場的領銜機型，該機型於2013年曾因鋰電池起火而一度停飛。

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