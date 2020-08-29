麻省新郎笑言今年非最好一年　竟惹來雷公和應

美國麻省一對新人的婚禮因疫情延期兩個月，近日終舉行戶外婚禮，惟天公不造美，天空烏雲密布。新郎為「搞搞氣氛」笑指：「承認吧，今年不是最好一年。」怎料上天傳來一道閃電劈中背後湖泊，事後新郎將影片分享Instagram，成為熱話。

新郎薩維茨基（Aaron Sawitsky）與新娘麥克盧爾（Denice McClure）因州內疫情而押後典禮2個月，上周六（22日）終於辦妥。薩維茨基對陰天悲喜參雜，當然免不了要調侃一番，但沒想到上天會如此捧場以「行動」回應。

薩維茨基在接受電視台訪問時表示，行雷閃電的時間點實在恰好。他亦上傳影片並在下面留言稱，大自然之母都不乏幽默感。不過，他對無人被閃電劈中及在宣誓完畢后才下雨感到萬幸。影片目前已有8.6萬人觀看，更惹來數百則留言希望得知後續發展。

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