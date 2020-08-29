反對者變支持者　共和黨造勢片被指誤導

美國總統特朗普的競選團隊在周四（27日）晚的共和黨大會，播放4名紐約市公屋住戶批評民主黨籍市長白思豪的房屋政策，大讚特朗普。不過，有美媒踢爆住戶受訪時原來不知內容會在黨大會播放，有事主甚至不是特朗普的支持者，被人誤導。

《紐約時報》周五（28日）報道，其中一名事主稱當時特朗普團隊成員柏頓（Lynne Patton）致電他，請他找同伴談談對紐約市房屋問題的意見，不知原來是要在共和黨大會播放。在2分半鐘的片段中，事主的講話内容被剪輯成貶低白思豪並讚頌特朗普。

洪都拉斯裔受訪者佩雷斯（Claudia Perez）直言不是特朗普支持者，不支持他帶有種族歧視性質的移民政策，另一受訪者基洛尼斯（Carmen Quinones）更是民主黨忠實支持者。柏頓則在Twitter否認欺騙事主，聲稱每名受訪者均在無公開的片段感謝共和黨大會，譴責《紐時》記者拒絕與她及事主開視像會議，弄清事件。

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