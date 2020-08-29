拒絕配合彈劾調查　民主黨擬控蓬佩奧藐視國會

美國眾議院外交委員會上周五（28日）宣布，對國務卿蓬佩奧拒絕配合彈劾調查，並在出訪以色列耶路撒冷期間，為共和黨全國代表大會錄製演講片段，可能違法，因此將起草決議認定他蔑視國會。

眾議院外交委員會主席、民主黨眾議員恩格爾指，兩份正式授權的傳票涉及美國對烏克蘭外交政策直接相關的問題，但蓬佩奧一直無視；委員會別無選擇，只能開始起草一份決議，認定蓬佩奧蔑視國會。他又指，蓬佩奧拒絕配合彈劾調查，支持參議院共和黨人抹黑總統特朗普的政治對手，並為共和黨全國代表大會錄製演講片段，行為可能違法。

恩格爾上月向蓬佩奧發出傳票，要求交出國務院向參議院委員會提供、據稱與拜登家族及烏克蘭能源公司Burisma Holdings有關記錄；並要求交出國務院如何回應國會的內部信件。國務院在本月7日限期過後回信恩格爾，指對方的要求及說法毫無根據。

恩格爾曾於2019年9月發出傳票，索取相關記錄，作為對特朗普彈劾調查的一部分，但國務院並未遵守。

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