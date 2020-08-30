涉21年前殺童男子遭處決　今年第5次聯邦死囚

21年前殺害一名美國堪薩斯州女童而被判處死刑的男子尼爾森（Keith Nelson），上周五（28日）下午遭處決，成為美國今年夏天恢復執行聯邦死刑以來，第5位遭處決的聯邦死囚。

根據目睹處決過程的傳媒代表，現年45歲的尼爾森在被注射藥物後，於下午4時32分在印第安納州特雷霍特市的死刑處決室宣告死亡。這是美國司法部上周第2度執行聯邦死刑，此前是在上周三（26日）處死另1名被判謀殺罪的死囚。美國總統特朗普支持死刑，他領導的政府目前為止處決的聯邦死刑犯，超過過去57年的總和。

尼爾森1999年10月12日在街頭強行帶走10歲女童巴特勒（Pamela Butler），並殺害她。華盛頓聯邦地區法院法官曾命令司法部延緩預定7月和8月執行的聯邦死刑，但遭美國最高法院於7月14日推翻，允許恢復執行聯邦死刑。

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