當局公布新規　要求受害者尋求墮胎時須詳述性侵經過

巴西政府上周五（28日）針對性侵受害者尋求墮胎加設新條件，規定醫療人員必須告知受害女性，她可以透過超音波看到胚胎或是胎兒，而且要受害人詳述受性侵經過。

巴西衞生部公布的新規定指出，不管受害女性意願為何，遭性侵一定要報案，而且受害人一定要詳細告訴醫生事發經過，以及她必須被明確警告，若沒有證據證明，她會因詐欺或非法墮胎而遭到起訴。

巴西法令規定，只有3種情況下可以合法墮胎，即性侵懷孕、胎兒無腦症或危害母體健康。即使如此，當地反對墮胎勢力仍大，一名10歲女童早前被發現遭叔父強姦後懷孕，其家鄉的醫院拒絕為她墮胎，女童被迫要到1800公里外另一個州的醫院接受手術。一批極右宗教人士「踩場」抗議，指她非法墮胎，甚至罵她是「殺人兇手」。

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