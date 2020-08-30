新澤西州少女組織聲援黑人示威　遭要求付警察加班費

美國新澤西州一名18歲少女上月底在北部一個城鎮組織聲援黑人的集會，事後收到鎮長來信要求就警員為集會超時工作支付近2500美元（約1.9萬港元）。有民權組織感到震驚。鎮長上周六（29日）稱審視相關條例後經已撤回要求。

涉事示威上月25日於恩格爾伍德克利夫斯鎮（Englewood Cliffs）舉行，有約40名示威者到場，為時90分鐘，過程和平。女高中生吉爾（Emily Gil）接受訪問時指，她沒有要求警方到場，又指當時只有很少警員在場，她指是屬共和黨的鎮長主動叫警方前往，對收到信件感到震驚。

鎮長上周六再向吉爾去信，指是按地區行政人員的要求發出收款信，表示收回決定。雖然如此，但多名地方議員要求他就事件向少女道歉。

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