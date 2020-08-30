威州黑人男子被槍傷　奇諾沙巿近2千人示威抗警暴

美國威斯康辛州29歲黑人男子布萊克上周日（23日）勸阻2名吵架的女子時，遭警員從後連開7槍射擊，最終慘變下半身癱瘓。事發地點奇諾沙巿，近2千人上周六（29日）遊行反對警暴。國民警衞軍密切監視，避免再爆騷亂。

遊行期間，示威者一邊高呼「無公義，無和平」、「7粒子彈、7日」等口號，一邊前往遊行終點奇諾沙縣法院。該州民主黨籍副州長巴恩斯（Mandela Barnes）發言時表示︰「奇諾沙警方承諾服務所有人，而我們不是有特別多要求，只要求他們遵守承諾。公義是最基本，在這國家應該保證人人享有。」

布萊克家人的朋友麥克萊恩（Tanya Mclean）協助籌備這次遊行。她表示，布萊克遭槍擊並非個別事件，而是殘酷的種族歧視制度一部分。布萊克的姊妹諷刺多謝警方讓人看到他們的真面目，又指見到這麼多人不僅支持布萊克、亦支持其他得不到公義的人，令她充滿力量。

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