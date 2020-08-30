特朗普到訪路州和德州　視察颶風破壞情況

美國總統特朗普上周六（29日）先後去到路易斯安那州及德州，視察四級颶風勞拉日前吹襲帶來的破壞。風災造成至少16人死亡，不少居民仍無水電供應。特朗普指，勞拉是非常強勁的風暴，今次巡視是要表達對居民的支持，相信當地會迅速重建。

特朗普在路易斯安那州萊克查爾斯巿逗留了2個多小時，期間與官員及救援人員見面，但就沒有跟喪失家園的災民見面。他之後乘直升機飛往德州奧蘭治縣，數百名支持者手持競選旗、橫額及標語歡迎他，其中包括德州州長艾博特及德州共和黨參議員克魯茲。

特朗普及其他官員先到奧蘭治縣的緊急運作中心，討論破壞情況及政府應對，之後在高空視察民居損毀情況。

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