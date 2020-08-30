國家情報總監拒親身作選舉安全簡報　遭民主黨猛批

美國官員上周六（29日）表示，國家情報總監拉特克里夫上周五（28日）知會參眾兩院的情報委員會，不會親身向國會議員作選舉安全簡報，顯示他不相信議員能夠保守秘密。

拉特克里夫將改以書面方式提交選舉安全的報告，但這樣做會減少議員質詢選舉安全細節的機會。國家情報總監辦公室（ODNI）一名官員表示，拉特克里夫取消簡報會，是因應最近數次簡報會後，有人未經許可下披露敏感資料。

民主黨關注外國勢力干預今年美國大選，議長佩洛西和情報委員會主席希夫批評拉特克里夫的做法，指他有法律責任隨時向國會匯報，這樣做會令公眾失去有關外國勢力試圖顛覆民主制度的知情權。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020