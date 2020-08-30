空姐挑戰高難度動作　倒立張腿關機艙置物櫃

美國35歲空姐奧布賴恩（Lindsey O’Brien）近期拍攝一段影片，用高難度動作挑戰不可能的任務。她在影片中手撐扶手，倒立並張開雙腿，成功關上2側置物櫃的4扇門。

美媒上周六（29日）報道，任職空姐超過6年的奧布賴恩，今年6月拍攝一段用腳關置物櫃的影片，希望在疫情下為同事一解憂愁。當時飛機停在賓夕凡尼亞州費城的機場，她趁機上沒有人時，嘗試不可能的任務，穿上制服的她首先擺出一個體操選手的預備動作，手握座椅扶手後慢慢倒立，再張開雙腿，利用高跟鞋出力關上置物櫃的4扇門，動作一氣呵成，同事連忙拍掌叫好。

歐布萊恩憶述，她在同事的要求下才完成今次任務，但坦承自己為完美呈現這個動作，事前要練習20多次才成功。她亦透露，自己在學生時代是啦啦隊長，而且還練過瑜珈，平衡感都不錯，所以才決定挑戰。

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