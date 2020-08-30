共和黨大會後　特朗普拜登支持度差距收窄

美國民主、共和兩黨的全國代表大會已落幕，總統選戰正式開打。上周五（28日）的最新民調顯示，多個搖擺州份對總統特朗普的施政滿意度上升。特朗普在全國的支持度，於共和黨大會後稍微上升2個百分點至44%，民主黨對手拜登則有50%，兩者差距收窄至6個百分點。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）公布的民調顯示，6個搖擺州份、包括亞利桑那州、佛州、密歇根州、北卡羅萊納州、賓夕凡尼亞州、威斯康辛州，對特朗普的施政表現滿意度些微上升，由兩周前的46%增加2個百分點至48%。不過，他的支持度仍然落後拜登，根據民意調查FiveThirtyEight，拜登有70%機會當選總統，CNBC全球財務總監委員會亦有75%成員稱拜登會勝選。

另一項Morning Consult民調在上周五訪問4035名美國成年人，顯示特朗普的支持度在共和黨大會後上升，有44%受訪者稱會投他一票，50%投拜登一票。特朗普在上周日（23日）、即共和黨大會前的民調支持度為42%，拜登則有52%。

共和黨宣布，該黨於上周一連四日的全國代表大會期間，共籌得7600萬美元（約5.93億港元），民主黨上周則籌得7000萬美元（約5.46億港元）。

反種族主義示威是今屆大選的焦點議題之一，拜登上周六（29日）以視像形式向國民警衞軍協會的成員演講時，承諾當選總統後不會讓國民警衞軍成為政治夾心，不會利用軍方作為私人民兵損害公民權益，暗諷特朗普以國軍警衞軍鎮壓示威，是為個人政治利益。

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