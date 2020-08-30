不足一個月再有意外　特種部隊黑鷹墜毀2死

美軍於不足一個月內再次發生演習意外，特種作戰司令部上周六（29日）證實，1架黑鷹直升機上周四（27日）在加州聖克利門蒂島（San Clemente Island）墜毀，2名士兵死亡，3人受傷。

有國防部官員透露，遇難及受傷士兵均來自陸軍第160特種作戰航空團，墜機現場位於聖克利門蒂島科羅納多附近。陸軍發言人證實，有陸軍特種部隊在島上訓練時發生墜機意外，導致2死3傷，現時已展開調查。黑鷹直升機於上世紀70年代服役，期間多次改良性能，美國海軍、空軍及海岸防衞隊均有採用。

由海軍掌管的聖克利門蒂島位於聖地牙哥市西部112公里外，島上有飛機場、轟炸訓練場和一個特種部隊使用的訓練設施。海軍陸戰隊一輛兩棲突擊車於上月31日，在聖克利門蒂島附近沉沒，造成9人死亡。

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