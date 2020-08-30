波特蘭示威者市長寓所大堂靜坐　提三大訴求

美國俄勒岡州波特蘭市的反種族主義示威持續3個月，上周五（28日）晚有200多名示威者闖入市長惠勒寓所大樓的大堂，要求與對方見面，並提出三大訴求。總統特朗普屢次批評惠勒辦事不力，表示可派聯邦執法人員增援，惠勒發公開信拒絕。

示威者在大堂和平靜坐拒絕離開，他們提出的訴求包括要惠勒辭職、削減波特蘭警局預算及不可投票贊成增加警方開支；另一批示威者則在大堂外辦音樂會。暫未知惠勒當時是否在家，市長辦公室則發聲明指一直觀察情況，希望示威者為其他住戶的安全而和平抗議。同日，有3人因在警察工會大樓放火被捕，警方再次定性事件為騷亂。

同日較早前，惠勒拒絕特朗普派聯邦執法人員平亂的提議，在公開信中使用「不用，謝謝」（No thanks）及「麻煩離開」（Stay away， please）等果斷用詞。他提到，聯邦人員早前到波特蘭執法結果令情況惡化，重蹈覆轍會引起災難，批評特朗普試圖引起公眾恐慌，分散市政府注意力。

惠勒又指，從特朗普處理新冠肺炎疫情就可知對方漠視生命，知道特朗普會以社會暴力作為連任籌碼。特朗普亦在Twitter發文警告，若「無能的」惠勒無法控制情況，聯邦政府會撥亂反正。

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