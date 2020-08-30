威州黑人中7槍下半身癱瘓　警照鎖腳鐐

布萊克父親（圖）稱警方仍用腳鐐把兒子扣在醫院病床。（電視畫面）

美國威斯康辛州29歲黑人男子布萊克，遭警員從後連開7槍，導致下半身癱瘓。其父親上周五（28日）表示，布萊克已半身不遂，但警方仍用腳鐐把他扣在醫院病床，不知警方用意；警方同日稍後解開布萊克的腳鐐。

布萊克的父親上周探訪布萊克時，才知他即使已半身癱瘓都被鎖上腳鐐，布萊克稱自己產生幻覺，又指不明為何警員要向他開這麼多槍。布萊克的代表律師上周五出席聽審後，警方撤銷對布萊克3項控罪的拘捕令，將其鬆綁，撤走病房外駐守的警員。

布萊克事件觸發威斯康辛州奇諾沙市連日的反種族主義示威，期間17歲青年滕豪斯向示威者開槍，造成2人死亡。滕豪斯的代表律師辯稱，當事人只是「政府沒有保護社區而挺身而出的義勇軍（Minuteman）」，出於自衞並無錯。律師又表揚滕豪斯是「美國奮鬥精神的亮眼例子」，呼籲「更多美國人應履行他們的職責」。

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