不滿拜登與工人脫節　民主黨票倉6市長倒戈撐特朗普

美國大選選戰如火如荼，民主黨傳統票倉明尼蘇達州鐵礦區（Iron Range）的6名市長，上周五（28日）發公開信倒戈支持總統特朗普，批評民主黨左傾拋棄工人階層，總統候選人拜登從政多年無法解決職位流失等問題，而特朗普則強硬對華，為工人打拼。

倒戈的包括維珍尼亞市市長卡夫（Larry Cuffe）、奇斯霍爾姆市市長尚帕（John Champs）、伊利市市長諾瓦克（Chuck Novak），兩港市市長斯旺森（Chris Swanson）、埃韋勒斯市市長弗拉伊薩夫列維奇（Robert Vlaisavljevich）和巴比特市市長祖潘契奇（Andrea Zupancich）。

眾人在聯署信表示，他們像選區的民眾一樣，數十年來都投票給民主黨，但看着當地數千職位流失到外國，拜登這類政客向當地商品加徵關稅及支持差劣的貿易協議，完全幫不到工人階層，所以決定不再支持民主黨。他們批評民主黨太左傾，不能再為工人發聲，直指：「激進民主黨人拋棄了鐵礦區，不是我們選擇離開民主黨，是該黨離開我們。」

市長們續指，特朗普2016年競選是當地美好的轉捩點，讚特朗普對抗中國、實施稅務減免、為工人階級爭取，拜登等職業政客與工人階級、國家需要及鐵礦區脫節。他們寫道，特朗普上台後當地開始復活，這麼長時間以來首次有了生機，特朗普的政策讓他們充滿希望。

副總統彭斯上周五亦到明尼蘇達州德盧斯拉票，獲該市無黨派的前市長多蒂（Gary Doty）站台。

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