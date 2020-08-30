多地民眾抗議警暴　促政府削警察開支

美國的反警暴及種族主義示威上周六（29日）蔓延加拿大，多地民眾上街聲援抗議警方對黑人濫用暴力的美國民眾，並要求削減警察開支。

多倫多、卡爾加里、蒙特利爾、哈利法克斯等城市均有示威，參加者不乏白人等不同族裔人士。抗議人士認為，涉及非裔族群和原住民的警察暴力事件在加拿大也不容忽視，呼籲政府削減警察開支，並將資金轉投至社區服務。

示威活動整體平和，但蒙特利爾的遊行快結束時，有示威者將市中心一座加拿大首任總理麥克唐納的雕像拉倒毀壞。魁北克省省長和蒙特利爾市長批評做法，指摧毀歷史不是解決問題的方法。

今年5月，多倫多女子科欽斯基-帕奎特（Regis Korchinski-Paquet）在警員入屋後墮樓死亡，安大略省特別調查組上周公布調查報告，認為無需為此事對任何警員提出刑事指控，科欽斯基-帕奎特的家人和律師反對報告。科欽斯基-帕奎特的家鄉哈利法克斯，上周六有民眾集會聲援科欽斯基-帕奎特的家人。

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