新冠肺炎：年底或31.7萬人病亡　疫苗有望明年面世

美國的新冠肺炎疫情嚴重，目前逾600萬人染疫，18萬人死亡，最新模擬數據推測該國至12月會再多逾13萬人死於新冠肺炎，累計死亡人數或高達31.7萬。衞生及公共服務部（HHS）官員上周五（28日）表示，國內有6款研發中的疫苗，最快年底知道臨床測試成果。

華盛頓大學的預測模型顯示，美國今年年底會有317,312人死於新冠肺炎，數字比一周前的推測多8000人。若預測準確，美國單日的死亡數字可能增加至逾2000人。大學的研究員亦估計，若公眾的戴口罩比率有95%，可拯救逾6.7萬人的性命。

HHS負責制訂政策的副幕僚長曼戈（Paul Mango）透露，國內有2款研發中的疫苗已進入第3階段臨床測試，其餘4款9月中亦會開始第3階段測試，強調研發工作在軌道，但科學沒有百分百保證，會盡可能確保2021年有至少一款疫苗面世。

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