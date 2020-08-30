眾議院將表決法案　讓大麻聯邦合法化

美國民主黨眾議員克萊伯恩（Jim Clyburn）上周五（28日）表示，眾議院將在下月就大麻聯邦合法化的法案進行表決。若法案通過，大麻將會從《受管制物質法案》中剔除，預計大麻合法化能讓多個州份及城市增加稅收。

《大麻機會重新投資及刪除法案》（MORE）預計在9月表決，法案除了將大麻合法化，亦包括撥款予以大麻為藥物用途的人士、開徵5%的大麻買賣稅、建立撤銷大麻相關罪行的程序，以及審核過往與大麻有關的聯邦案件的判刑。

眾議院的大多數民主黨議員及部分共和黨議員都表態支持，而最近民調顯示受訪者對大麻合法化的支持度急增，有66%受訪者支持。法案通過後，各州可按照州法律自行決定大麻是否能合法使用，全國11個州及華盛頓特區此前已把大麻合法化。

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