逾百野牛「越獄」四散　飼養場主出動飛機搜索

美國內布拉斯加州南部上周三（26日）有大批野牛從飼養場中「越獄」，結果勞師動眾需要縣警、大量市民甚至出動專家，將野牛帶回家中。由於數目過多，飼養場主人更出動飛機大範圍搜尋這群「越獄者」，惟直至上周六（29日）大部分仍未捕獲。

涉事的125隻野牛來自只有567人居住的奧弗頓（Overton）附近。縣警塞繆爾森（Gene Samuelson）稱，這群牛隻本來是準備養肥後送至屠宰場，牠們可能曾遭受不明刺激，將圍欄撞爛後四散奔走，分布至362平方公里的範圍。

雖然專門追捕野牛的公司正協助處理，但仍有大量野牛未能捕獲，部分更可能已獲送至國家公園生活。當地警方呼籲，市民即使想保護個人財產及莊稼，但也不要模仿電影人物，徒手與野牛搏鬥或開槍。

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