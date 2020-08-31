不滿前妻涉嫌抹黑　暢銷作家丹布朗反駁指控

風靡全球小說《達文西密碼》作者丹布朗被前妻布萊思（Blythe Brown）指摘他在世界各地共有4名情婦後，首次在美國新罕布什爾州家中接受傳媒訪問。他強調自己不願貶低前妻，但對方指控不實，因此已經提出誹謗反訴訟。

對於布萊思指控他在過去6年維持多段「卑劣婚外情」及「秘密掠奪二人的巨額財產」，丹布朗在訪問中稱，對方離婚後已分到他超過一半身家，但對她要更多金錢感震驚，又指這一切「令人警醒」。

當談及前妻發起訴訟時，丹布朗指這是為羞辱他及摧毀其個人及職業生活。他透露，在2004年，即《達文西密碼》出版後次年開始，兩人感情已出現裂痕，至2014年只在名義上維持婚姻關係。

在訪問中，丹布朗承認自己曾約會過一名髮型師數次，但對被布萊思形容為一名卑鄙的男人感不公平。56歲的丹布朗與年齡較他年輕12歲的布萊思於1990年認識，當時他希望朝音樂方向發展，其後轉攻文壇，最終靠《達文西密碼》成為暢銷作家。

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