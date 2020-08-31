新冠肺炎：亞拉巴馬大學開學至今　逾千學生確診

新冠肺炎疫情下，美國多州學校近日相繼重開校園。然而，位於塔斯卡盧薩亞（Tuscaloosa）的亞拉巴馬大學（University of Alabama）由本月19日開學至周日（30日）為止，已有1043名學生及9名教職員確診。校長貝爾（Stuart Bell）指情況不能接受，呼籲社區無論在校園內外都要戴口罩及保持社交距離。

為防止疫情蔓延，貝爾上周三（26日）要求校內人士戴口罩，並說：「在這關鍵時刻，我們須團結一致，全力抗擊新冠肺炎。」他提到只要大家日常提供幫忙，那麼這個學期就會取得成功，希望大家能在校園度過今秋。

亞拉巴馬大學旗下塔斯卡盧薩亞、伯明翰及亨特斯維爾分校，年初至今共有1368名學生中招，1043名教職員亦告染疫。面對塔斯卡盧薩亞疫情未止，市長馬多克斯（Walt Maddox）上周一（24日）下令全市酒吧關閉2周。

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