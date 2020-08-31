夏威夷遊客出海　獲12米長座頭鯨擊掌問好

遊客出海目睹鯨魚已夠幸運，能夠親手接觸牠的身體更屬難得。美國夏威夷一間生態旅遊公司上周五（28日）上載一段罕有影片，一名參與觀鯨活動的男子，竟幸運地獲一條約12米長的座頭鯨擊掌問好，難怪他人報以羡妒眼光。

片中可見，一條體形龐大的座頭鯨正在船邊出現，最終伸出胸鳍，似是向大家打個招呼。此時，坐在船頭的灰衣男子先是有一點愕然，但隨即把握到千載難逢的機會，伸手輕輕接觸胸鳍。

為免騷擾鯨魚，該間生態旅遊公司通常會把船隻開到距離對方約91米距離。詎料這條座頭鯨主動游近之餘，更熱情地伸出胸鳍。有關影片是於本年2月拍攝，上載至Instagram後吸引逾4萬多次點擊。

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