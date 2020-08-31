芝加哥槍手南部餐廳外開火　釀1死5傷

美國多地槍擊事件頻繁，伊利諾伊州芝加哥南部周日（30日）下午有一名槍手，在餐廳外連開多槍，導致1死5傷。警方正調查事件，暫未有人被捕。

警方表示，一名槍手於下午2時左右，駕駛一輛白色汽車駛至餐廳，掏出手槍向一名正離開的男子掃射。男子當場證實死亡，另外5名傷者當中，3人情況危殆。警方估計，槍手並非隨機殺人，相信死者是其下手目標。

至於肯塔基州麥迪遜維爾（Madisonville）周日亦有2名槍手，向一個近百人出席的集會掃射，導致5人受傷，包括一名14歲少女。當地警方呼籲消息人士提供線索，暫未知槍手開火動機。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020