加州山火燒毀2500座建築物　疏散6萬居民

面對州內山火延燒多日仍未撲熄，美國加州周日（30日）派出近1.6萬名消防員。當地山火已經燒毀約56.6萬公頃土地，總面積逼近特拉華州，另有約2500座建築物被毀，逾6萬人被強制疏散。

受制於上周六（29日）發生約1.4萬次雷暴，加州新增近840場山火。消防員在海拔610米以上地方發現多地濕度仍低，至晚上依然乾燥，至今尚未控制全部火勢。

消防部門預計，加州多地氣溫周末回暖，北部及內華達州山脈一帶可能出現雷暴。由於強烈風勢及濕度較低，西北部的德爾諾特縣（Del Norte）及洪堡縣（Humboldt）等地的火災預警已提升至紅色。

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