新冠肺炎：加州總確診數破70萬　疫情漸見放緩

美國目前共錄逾600萬人確診新冠肺炎，累計18.7萬名患者死亡。全國人口最多的加州，周日（30日）成為該國首個突破70萬宗確診病例的州份。州長紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，他會審慎執行重開計劃。

加州確診病例已達70萬宗，即平均每天有超過4000人染疫。數據顯示，加州月中一度突破60萬關口，但患者人數趨勢已呈下降，連帶死亡比率及住院人數亦較上月高峰期回落。

面對州內疫情漸見放緩，紐瑟姆表示，正考慮允許聖迭戈（San Diego）及三藩市的健身室及宗教場所，於周一（31日）在有限制的情況下重開。自美國爆發疫情後，加州3月19日頒布居家令，是該國首個宣布有關禁令的州份。

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