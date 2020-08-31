波特蘭衝突死者為極右支持者　特朗普與拜登互相指摘

美國俄勒岡州波特蘭市的反種族主義示威持續了3個月，上周六（29日）更有總統特朗普支持者與抗議人士爆發衝突，釀成一死，民主黨籍市長惠勒呼籲各方克制。特朗普與民主黨總統候選人拜登就事件互斥其非，拜登狠批特朗普不顧一切地鼓吹暴力。

特朗普支持者上周六發起集會，期間與反對人士爆發衝突，一名特朗普支持者中槍身亡。極右組織「愛國者祈禱」（Patriot Prayer）其後證實，死者為該組織的白人支持者丹尼爾森（Aaron Danielson），並在社交網發文悼念。特朗普與惠勒就事件互相開火，特朗普批評對方容許暴力充斥波特蘭；又指摘拜登不願領導，提出派遣聯邦部隊前往該市。

惠勒周日（30日）在記者會上，要求計劃到波特蘭報復的民眾不要前來，並呼籲不同政治立場的人都與暴力割席；又反斥特朗普鼓吹分化及煽動暴力，採取好鬥而非合作的態度。拜登亦發文譴責任何人及任何形式的暴力，又指特朗普未能制止其支持者挑起衝突，正正凸顯他的軟弱，強調「不要自己讓國家陷入戰爭」。

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