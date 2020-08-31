新冠肺炎：拜登擬重啟被煞停病毒研究　FDA或提早批出疫苗

美國的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，民主黨總統候選人拜登抨擊總統特朗普，指其防疫措施失當。拜登近日發表聲明指，一旦當選將重啟多項特朗普任內取消的醫療研究計劃，包括名為「PREDICT」的流行病毒研究。

拜登在聲明中表示，一旦當選總統將維持長遠投資，以確保國民在新一輪流行病威脅來臨時，可以堅強、彈性和有所準備地應對。他表示，若不是特朗普在疫情最初時處理不當，根本不會發展至如斯惡劣的地步，形容是最大的悲劇。

拜登希望重啟的「PREDICT」計劃，於2009年由美國國際開發署（USAID）發起，以2005年H5N1禽流感疫情為契機。研究員收集逾萬隻蝙蝠及2000隻哺乳動物的樣本，鑑定1200種可引發瘟疫的病毒，包括160多種新冠病毒。惟有關項目去年被特朗普叫停。

另外，美國食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩周日受訪時表示，如有需要會緊急授權藥物生產商，在新冠肺炎疫苗完成所有臨床安全與效果測試前推出，並會讓審批過程公開透明。他重申這是基於科學、醫學及數據，而非政治決定。在這之前，特朗普曾批評FDA不批准一些疫苗推出是拖其競選工程後腿。

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