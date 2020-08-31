美軍艦機赴台海活動　解放軍機現身海峽中線

台灣的國防部周一（31日）表示一艘美國驅逐艦航經台灣海峽，據公開記錄，是今年以來第9次。美國海軍及陸軍3架偵察機周日（30日）傳出於台灣的南北兩端上空執行任務，其中一架海軍EP-3E電子偵察機更疑似直接從台灣起飛。而一架解放軍軍機周一被指飛到台灣高雄外海上空，台媒引述空軍證實消息。

台國防部稱，該美軍驅逐艦自北向南航經台灣海峽後，續往南行駛，執行一般航行任務，台軍運用聯合情監偵全程掌握周邊海空域相關動態，狀況均正常。台國防部未有公開該美艦型號，美軍太平洋艦及第7艦隊也尚未發布相關訊息。至於對上一次美軍公開於該海域活動，則是本月18日美軍神盾驅逐艦馬斯廷號與日本海上自衞隊護衞艦涼月號在東海舉行聯合訓練後，曾駛經台灣海峽，並越過中線靠近大陸一邊的海域航行。

據追蹤全球軍情軍機動態的社交網Twitter帳號「Callsign: CANUK78」周一指出，該解放軍軍機當日從台灣海峽中線最南端飛往巴士海峽，之後轉到高雄外海上空，再飛到海峽中線最南端。台媒引述台灣空軍官員強調，軍方充分掌握台海周邊海、空域動態，針對敵情變化，均能妥慎應處，確保台灣的安全。

另台媒引述國資深人士稱，因應解放軍軍機頻繁飛到台周邊空域，台軍目前僅靠機動雷達車、E-2T空中預警機，以及在附近的軍艦、戰機監控。為確保對南海全天候偵搜，國防部正考慮在現有的大漢山雷達站上增設固定雷達站。

北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）平台周日晚上在Twitter表示，一架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，經由東海前往日本。據指該機軌當日曾前往台灣南部南海偵察，之後沒有收到其來自位於日本沖繩嘉手納美軍空軍基地的升降信號，疑似是直接從台灣起飛。不過該電偵機的詭異飛行軌迹也不排除是信號錯誤導致。

除EP-3E電子偵察機外，美國空軍一架P-8A反潛機和陸軍一架由龐巴迪挑戰者604改裝而成的偵察機同日也出現在南海空域。前者於台灣以南自西向東經過巴士海峽，後者則圍繞菲律賓和台灣以東飛行。

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