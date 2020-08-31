南韓私家車疑超速　撞上駐當地美軍裝甲車釀4死

南韓京畿道抱川市周日（30日）晚發生嚴重交通事故，一輛美軍裝甲車與一輛SUV私家車相撞，私家車上4人全部死亡，一名美國軍人受輕傷。

事發於當地時間晚上約9時半，報道指事發時，兩輛美軍裝甲車在附近靶場完成訓練後，準備返回江原道鐵原郡的基地。突然一輛私家車從後撞上其中一輛裝甲車，導致裝甲車右側履帶脫落，私家車引擎部分嚴重變形。據悉，私家車上有2男2女，年齡均為50多歲。他們身受重傷，送院搶救後不治身亡。裝甲車上載有2人，其中一名負責駕駛的22歲美國軍人受輕傷，需送院治療。

報道指，事發地距離一處美軍靶場不遠，夜間常有美軍車輛行駛。南韓警方認為，事故可能是私家車車速過快，未能及時發現裝甲車所致，計劃剖檢私家車司機的遺體，以調查其是否曾飲酒等。

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