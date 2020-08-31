字節跳動減慢與美企商討出售TikTok　或延至美國大選後

中國日前公布限制人工智能等技術出口的新規定後，中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok的母公司字節跳動表明會嚴格遵守。美媒《華爾街日報》周一（31日）引述消息報道，字節跳動原計劃於本周末與潛在買家商討，但受新規定影響，放慢了商討出售TikTok的進度。

美國總統特朗普早前簽署的行政命令，禁止美國公司或個人在下月20日後與字節跳動交易，迫使字節跳動尋求在限期前出售TikTok，美國科企微軟、沃爾瑪、甲骨文等均是潛在買家。報道引述知情人士指，字節跳動上周五（28日）收到潛在買家收購TikTok資產的大致框架，但中國限制技術出口的新規定出台，迫使字節跳動放慢與潛在買家的談判。

報道指，雖然收購談判尚未破裂，但最新事態發展表明，中國計劃像特朗普政府一樣密切關注任何可能達成的協議。字節跳動總法律顧問安德森（Erich Andersen）表示，他們正研究有關新規定，將遵循中國及美國適用的法律。有參與TikTok潛在收購談判的人士則稱，尚未完全理解中國將如何實施新的限制技術出口措施。

另有美媒指出，在中國的新規定下，字節跳動必須獲得中國政府批准，才能出售TikTok美國業務。此舉可能會推遲甚至破壞TikTok的收購交易，由於中國政府的審查需時，交易可能會延至11月的美國大選之後，超出特朗普定下的限期，最終亦可能不獲批准。

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