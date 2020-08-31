女中尉獲委任為護衞艦指揮官　國內女性第一人

墨西哥周日（30日）發表聲明宣布，委任海軍上尉貝瑞爾（Gloria Chazaro Berriel）接掌海岸防衞隊護衞艦波南帕克號（Bonampak）的指揮工作，成為歷來首位女性護衞艦指揮官。

海軍在聲明中指，26歲的貝瑞爾於海軍訓練學校以第一名的成績畢業後，曾在海軍擔任巡航官、海巡隊武器部門主管以及截查巡邏隊指揮官。貝瑞爾2018年獲獎學金到英國進修一年，回國後加入以錫那羅亞州為基地的第八小型艦隊，擔任第二指揮官。

海軍指42.8米長的波南帕克號有15名船員，主要在墨西哥領海執行巡邏、搜救及緝私等任務，貝瑞爾是該國首名指揮如此大型艦艇的女性。在此之前，曾有女性擔任過17米長船艦的指揮工作。

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