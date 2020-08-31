安倍強調日美同盟不變　特朗普讚「最偉大日揆」

日本首相安倍晉三上周五（28日）突然以健康理由請辭，繼任人選備受關注。安倍周一（31日）與美國總統特朗普舉行電話會談，強調下任首相「繼續強化日美同盟的方針不變，希望美方放心」；特朗普則稱讚安倍是「日本史上最偉大的首相」。

安倍周一早上與特朗普通電話約30分鐘，安倍向特朗普表示，希望日美在安保政策上繼續緊密合作，定出新的導彈防禦策略；又感謝對方在多次的會面及電話會談中，加深合作並鞏固兩國關係。特朗普則稱讚安倍是「特別的男人」，其出色的工作表現令兩國關係達到有史以來最強大；又對於這位「最親切的朋友」辭任感到不捨，並祝福對方早日康復。

執政自民黨政務調查會長岸田文雄、防衞大臣河野太郎和前防衞大臣石破茂，已表明有意參選總裁選舉，以接替安倍完成他餘下約一年的任期。日媒指，官房長官菅義偉已告知幹事長二階俊博等人決定參選，最快於周二（9月1日）宣布，而二階派亦打算支持他出選。自民黨擬於下月8日公告總裁選舉，下月14日投票，並於下月17日召集臨時國會選出新首相。二階表示，考慮由參眾兩院議員總會選出總裁，節省時間以避免政治空窗期。

共同社在過去的周末透過電話訪問，就下任首相的合適人選進行民調。結果顯示，34.3%的受訪者支持石破茂，大大拋離其他人；菅義偉以14.3%支持率居次，之後分別是河野太郎（13.6%）、環境相小泉進次郎（10.1%）及岸田文雄（7.5%），而回答不知道或不回答的比例也有15.1%。

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