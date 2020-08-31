曾被誤會種族歧視　18歲男生加入麥康奈爾競選團隊

美國肯塔基州男生桑德曼（Nick Sandmann）去年參加遊行時，被指挑釁及歧視原住民，及後獲還以清白。他近日獲邀加入參議院共和黨領袖麥康奈爾的連任競選團隊，引起關注。團隊認為，桑德曼將有助他們團結肯塔基州選民，有利麥康奈爾的選情。

麥康奈爾的競選團隊上周五（28日）證實，將支薪聘用18歲的桑德曼為肯塔基州基層選區主任，負責協助執行造勢活動的運作和部會之間的聯絡，協助麥康奈爾爭取連任。麥康奈爾正尋求第7度連任，競選對手是民主黨的退役陸戰隊員麥格拉斯（Amy McGrath），要爭取該州保守派支持並不容易。

桑德曼今年升讀肯塔基州特蘭西瓦尼亞大學（Transylvania University），他上周四（27日）在Twitter表示，其履歷上終於有些學校以外不一樣的東西。他去年仍就讀高中時，曾和同學在華府參加反墮胎遊行，當時他戴着總統特朗普「讓美國再次強大」的競選帽子，被指挑釁及嘲笑一名年老原住民。但校方委託私人公司調查後，證實他並沒做出挑釁行為，反而是被另一黑人組織挑釁。

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