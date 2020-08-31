特朗普擬訪威州示威槍擊城市　副州長稱徒添分化

美國威斯康辛州奇諾沙市男子布萊克，早前被警員開槍射擊導致癱瘓，事後引發連場造成警民衝突的示威。總統特朗普有意於周二（9月1日）探訪當地的執法部門。該州民主黨籍副州長巴恩斯（Mandela Barnes）周日（30日）指摘特朗普到訪只是徒添分化。

巴恩斯在美國有線電視新聞網絡（CNN）一個節目上，回應特朗普打算到訪奇諾沙市一事。巴恩斯說：「基於這總統先前的言論，我不知道他怎會認為他來這裏會有幫助。我們現在絕對不需要他來。」

奇諾沙市第10區縣市議會負責人伯格（Andy Berg）亦指，特朗普到訪並不是當地所需，而且還會進一步造成社會分歧，對奇諾沙沒正面意義。

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