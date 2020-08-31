漁船載客釣魚傳失蹤　海空搜索1小時證虛驚一場

阿爾多利諾（白衣者）及乘客向救援人員解釋事件。

美國佛羅里達州一艘漁船的船長日前帶同包船乘客出海釣魚，期間因傳訊錯誤，美國海岸防衞隊一度以為全船失聯，上周六（29日）出動四處搜索，12名親屬在港口焦急等待及祈禱。船長駛船上岸後見到現場的大陣仗，顯得一臉茫然，這才得知外界以為他們都失蹤了。

漁船船長阿爾多利諾（Mike Ardolino）當晚8時返回梅波特軍港（Mayport）碼頭時，美國海岸防衞隊已搜索該船長達1小時。阿爾多利諾聽到妻子訊息後，才知其漁船成為當地新聞焦點，海岸警衞隊更以為全船遇險失蹤，所以才無法追蹤到漁船下落。

原來，阿爾多利諾當日試圖從離岸80公里處回航，未料遇上風暴，漁船只能以每小時16公里航行。他無奈指，漁船未有遇上危險，並感謝當地社區對他的關注，不過強調不必浪費警力搜索漁船。

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