美媒：司法部限制米勒查通俄案　未有告知FBI

美媒周日（30日）報道，美國司法部於2017年在沒有通知聯邦調查局（FBI）的情況下，秘密限制特別檢察官米勒調查俄羅斯干預大選以及俄國與總統特朗普競選團隊的關係，因此無法完成調查特朗普與俄羅斯的個人和商業往來。

《紐約時報》引述前執法人員指，前司法部副部長羅森斯坦當時委任米勒調查俄國與特朗普競選團隊的任何聯繫或協調，但前者私下要求對方只須循刑事方向調查。羅森斯坦認為，FBI調查特朗普與俄羅斯關係的理由不充分，並懷疑發起通俄案的FBI前副局長麥凱布涉及利益衝突。

麥凱布向《紐時》透露，羅森斯坦從未向他告知此事，說：「我們在2017年5月調查這案件，是因為有資料表明可能存在國家安全威脅，尤其涉及特朗普和俄羅斯的反間諜威脅。」他期望所有與通俄有關的問題由特別檢察小組全面審查，但如果司法部當時決定不調查，會感到驚訝和失望，他又認為案件與反間諜有關，使用刑事調查是錯誤做法。

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