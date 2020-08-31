疫情無阻舞者熱情　線上居家舞蹈比賽解技癢

疫情影響下，世界各地的劇院紛紛關閉，有南美洲舞者有感同為舞者對舞台上旋轉的渴望，早前在Instagram發起「在家舞蹈比賽」（@stayhomedancecompetition），讓世界各地同好可繼續在網上交流，吸引阿根廷、巴西、以色列和意大利等地的人士參與。

23歲的阿根廷科隆大劇院芭蕾舞團成員盧昆（Facundo Luqui）與另外2名舞者一起組織今次比賽。參加者不限年齡國籍，亦不一定是專業舞者，都可在有關標籤上載自己的舞蹈片段。有母親藉舞蹈向醫護致敬，穿上醫生袍及戴上口罩，為正熱舞的女兒護航。

比賽已於周日（30日）結束，結果尚未出爐。除了專業評判團正評審出冠亞季軍，網民亦可為心水的舞蹈片段點讚投票。盧昆認為，全球表演藝術受疫情沉重打擊，但無阻舞者渴望表達自己和舞步的熱情。

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