線上地圖看板塊發展　揭7.5億年前故鄉位置

地殼移動經年，令地球大陸位置早已瞬息萬變。美國加州一名古生物學家推出一個線上地圖，使用地球7.5億年前的地質模型。網民可透過輸入個人位置查看板塊構造發展，從而得知家鄉在7.5億年前的大陸漂移中，與現今位置相比移動了多遠距離。

古生物學家韋伯斯特（Ian Webster）設計的地圖，透過地質學家使用的GPlates軟件，利用地質時間、板塊構造重構等相關數據模擬出遠古的板塊變動圖。用戶只要輸入想知的地名，軟件就會對該地進行地理編碼及模型回溯，並在網站上的3D旋轉地球儀上以箭嘴指出該地區在百萬年前的位置。

韋伯斯特表示，地圖以簡易方式展示複雜的科學數據，甚至能向用戶展示所搜索區域附近曾經生活過的恐龍、最早的爬行動物生活在哪裡、美國過去如何被淺海分割等資訊。他希望該地圖可激發人們對地球歷史和科學的興趣，更易了解更多有關地球的訊息。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020