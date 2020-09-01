環太平洋軍演結束　實彈射擊炸沉靶艦

今屆由美國主辦的「環太平洋軍演」（RIMPAC）已經結束，雖然受新冠肺炎疫情影響而縮減規模，但演習尾聲的重頭戲「沉船演習」（SINKEX）沒有刪減。美軍公開擊沉退役艦的片段，可見靶艦被至少3枚導彈擊中後冒出大量濃煙。

「沉船演習」周日（8月30日）舉行，靶艦是1969年至1994年間服役的美軍兩棲運輸艦達勒姆號；魚叉反艦導彈擊中艦身後引爆，船身多處地方冒煙。美軍指這次實彈演習讓參與部隊透過逼真的訓練，對武器及系統更加熟練及有信心。

根據美軍規定，所有「沉船演習」的靶艦事前必須移除所有多氯聯苯液體，而擊沉位置必須距離陸地至少約92公里，並沉在水下1828米的深度。此外，事前必須對預定擊沉位置展開調查，確保現場沒有人及海洋哺乳動物，以免受傷害。

今年「環太平洋軍演」由8月17日至31日在夏威夷群島一帶舉行，10個國家合共派出23艘水面艦艇及潛艇、大約5300人參與。與過往不同，今屆只有海上演習部分，透過減少岸上活動的接觸，以確保參與部隊官兵及夏威夷居民的安全。

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