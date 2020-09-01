班農邊境圍牆集資欺詐案　明年5月24日開審

美國白宮前首席策略師班農早前捲入涉款逾2500萬美元（約1.95億港元）邊境圍牆集資欺詐案，周一（8月31日）透過聲音通話出庭。法官決定，案件明年5月24日正式展開審訊。至於同案另外3名被告同日提堂，眾人均否認控罪，獲法院批准保釋。

66歲的班農早前已否認被控串謀電訊詐騙及串謀洗錢2項罪名，他當日未有現身法院。檢察官指，班農挪用百多萬美元，藉此支付一名職員人工及其個人開支，欺騙數千名捐款人以為所有捐款將用於興建邊境圍牆。

除班農外，同案另一被告科爾法奇（Brian Kolfage）周一亦透過聲音通話，在紐約曼哈頓法院提堂，並否認串謀電訊詐騙及串謀洗錢罪名，而巴多拉托（Andrew Badolato）及謝伊（Timothy Shea）同日亦否認控罪。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020