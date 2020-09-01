TikTok交易生變數　分析指屬抬高估價手段

華府迫使字節跳動出售TikTok（小圖）在美業務。

美國總統特朗普早前簽署行政命令，迫使中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok的母公司字節跳動出售TikTok在美業務，卻因中國限制人工智能等技術出口的新規定而生變數。美國傳媒周一（8月31日）有分析指，中方限制措施或是抬高TikTok估價的手段。

根據中國新法規，字節跳動出售TikTok前，須得中國政府批准，而字節跳動已表明會嚴格遵守。然而，RBC資本市場分析師朱金（Alex Zukin）預料，有關交易快將對外宣布，認為中方限制措施或屬抬高估價的手段。

白宮發言人麥克納尼周一沒有正面回應美國是否接受須經中國政府審批的交易，僅稱不會就此發表評論。消費者新聞與商業頻道（CNBC）日前引述消息指，TikTok已選定買家，最快周二 （9月1日）公布詳情。

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