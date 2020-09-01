台開放美豬牛入口　AIT：雙方將舉辦經濟商業對話

台灣明年初開放美國含有俗稱瘦肉精萊克多巴胺的豬肉及牛肉進口，美國在台協會（AIT）周一（31日）發聲明予以肯定，並宣布美台將舉辦「經濟與商業對話」，深化雙邊經濟關係。

AIT表示，美台對於牛肉和豬肉市場准入的討論已經經歷將近十年，台灣今次的開放進口是歷屆美台各級政府討論的成果，台灣仍是美國最大且最重要的經濟夥伴之一。在此背景下，雙方將舉辦一場「經濟與商業對話」。

AIT續指，這場對話將提供平台，深化雙方的經濟連結，包括重新布局科技和醫療產品供應鏈、加強投資篩選和知識產權權保護，以及擴大基礎設施和能源部門的合作，對話將有助於開拓新的經濟合作領域，強化現有合作計劃。

台灣的總統府發言人張惇涵表示，感謝美方以實際行動深化雙方經貿合作夥伴關係，期盼讓台灣能夠成為全球供應鏈重整中的關鍵力量。

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