政府釋出善意　赦免110位反對派人士

委內瑞拉政府周一（8月31日）公布，已赦免110位包括置身監獄、藏身駐加拉加斯的外國大使館及潛逃海外的政治對手，但不包括著名反對派領袖洛佩斯（Leopoldo Lopez）及流亡哥倫比亞的另一反對派博爾赫斯（Julio Borges）。

通訊部長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）列出百多名被赦免的人士，但未有提及條件。他稱：「政府目的是深化國家聯盟的全國和解進程，以便透過和平手段及選舉解決政治問題。」

委內瑞拉12月6日將舉行議會選舉，遭自立為看守總統的瓜伊多（Juan Guaido）杯葛。外間認為，馬杜羅政府這一舉動是要釋出善意，藉此促使民眾參與選舉。

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