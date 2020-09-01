拜登演說32次提到特朗普　斥對方是有毒存在

美國的反種族主義示威持續，總統特朗普和競選對手選人拜登周一（8月31日）再談論治安和警方執法問題，特朗普為威斯康辛州17歲青年向示威者開槍一事辯護，稱他是因為自衞才開槍。拜登改變以往風格，在演說中32次提及特朗普的名字，批評對方分化國家和挑起暴力，直言是「特朗普在這4年來是有毒的存在」。

拜登周一在賓夕凡尼亞州匹茲堡演講，直斥特朗普煽動國內暴力，形容他是一軟弱和惡毒的領導人，毒害美國價值和民主，說：「他不想揭露真相，他想點火，他在全國城市煽動暴力。他無法停止暴力因為他多年來在製造暴力。」他又反問如果特朗普連任，沒有人會覺得美國安全，並稱「即使是美軍都感覺不到安全」。

特朗普在白宮召開記者會時，直指拜登站在參與示威的「無政府主義者」一方，又說他因為怕失去激進左翼的支持，所以不會怪罪暴徒。對於其支持者、威州白人青年里滕豪斯向示威者開槍致2人死亡，他拒絕譴責事件，解釋里滕豪斯當時自衞才開槍，說：「他（里滕豪斯）當時嘗試擺脫他們（示威者），我估計他跌倒，但遭到暴力襲擊。他正身處極大的麻煩當中，可能會被殺。」

特朗普將於當地時間周二（9月1）到訪威州基諾沙市，但稱不會會晤被警員槍傷致癱的布萊克一家。

另外，《軍事時報》的民調顯示，在7月底至8月過訪問的1018名軍人中，只有37.4%人表示會投票給特朗普，低於拜登的41.3%。對比同一媒體上屆選前民調調查，特朗普獲得軍人的支持拋離時任對手希拉妮約一倍。

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