美軍E2C預警機墜毀 機上4人及時跳傘逃生

美國海軍一架E2C預警機周一（8月31日）在維珍尼亞州瓦勒普斯島附近墜毀，機上全部4人及時跳機逃生，事故中無人傷亡。具體事發原因未明，軍方已展開調查。

事發於當地時間周一下午4時左右，涉事預警機隸屬諾福克海軍基地，當時載有2名機師及2名機員，正進行飛行訓練，但在阿科瑪克縣布洛克瑟姆鎮（Bloxom）附近墜毀。機上所有人及時從艙門跳傘逃生，現場照片可見預警機完全毀爛，碎片散落一地。

美國海軍航空兵公共事務辦公室表示，初步報告顯示事故中沒有人命傷亡，亦沒有地面建築損毀，機師及機員正接受醫學評估。E2C是全天候的雙發艦載預警機，為美軍艦載機聯隊的重要一員，可在高空飛行，並具備指揮和控制的能力。

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