亞馬遜獲發空運認證　有望以無人機送貨

美國網上零售巨頭亞馬遜（Amazon）周一（8月31日）宣布，公司日前已獲得聯邦航空局批出空運認證，可開始進行以無人機送貨測試。若落實使用，送貨時間預計可節省至30分鐘內，對新運送方式踏出重要一步。

亞馬遜要以空運方式送貨必先獲得Part 135認證，以驗證超過500項安全及有效程序。亞馬遜將會開始測試其Prime Air無人機，但拒絕透露何時何地試行。無人機完全以電力運作，並且能在半小時內，運載重達5磅的貨物至顧客家中後院。

亞馬遜全球顧客行政總裁威爾克（Jeff Wilke）去年6月曾表示，會在數月內推行此服務，惟至今尚未落實。總部位於西雅圖的亞馬遜是第三間獲批有關認證的公司，速遞公司「聯合包裹」（UPS）及科技公司Google先後在去年取得認證。

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