承諾選舉日准彈性上班　逾千間企業鼓勵僱員投票

美國總統大選將11月3日舉行，愈來愈多企業承諾將在當日安排彈性上班時間，以鼓勵僱員參與投票。據多間非牟利組織的數據顯示，料有逾千間企業將響應上述安排，包括眾多跨國企業。

知名咖啡品牌星巴克上周四（8月27日）表示，將在大選當日准許旗下20萬美國僱員彈性上班，給他們時間前往投票或在票站幫忙，另在應用程式上也會向顧客推廣投票流程教學。連鎖超市沃爾瑪表示，將給予旗下150萬美國僱員3小時的額外休息時間。科企蘋果公司亦承諾給予4小時的額外休息時間，以便僱員投票。可口可樂、Twitter、Uber等跨國企業亦將作出相關安排。

由於投票日並非法定聯邦假期，在職人士不得不在工作和投票之間選擇，據報上屆美國大選中僅有56%合資格選民參與投票，比其他已發展國家相對低。有見及此，當地不少組織為推動投票日彈性上班努力，目前合計逾千間企業表態加入。有觀點指出，國內的種族矛盾等各種問題，令企業意識到自己在民主選舉中的責任。

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