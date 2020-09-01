首任總理麥克唐納雕像被毀　杜魯多深感失望

加拿大魁北克省蒙特利爾上周六（8月29日）爆發反種族主義示威，部分示威者用繩索拉倒該國首任總理麥克唐納的雕像，雕像的頭部斷開。總理杜魯多周一（31日）對事件深感失望。

杜魯多會見傳媒時指，上述的破壞行為無助推動國家走向更大的公義和平等，稱自己理解人民對系統性歧視和種族主義的不耐煩和沮喪，希望政府迅速採取行動，但「即使尋求改善和修訂法律時，也需要尊重法律」。對於麥克唐納及其他前領袖的行為，他認為有些問題必須用批判的眼光來看待。

多名政界人士均譴責示威者行為，蒙特利爾市長普蘭特批評示威者的行為不可接受和不能容忍；魁北克省省長勒戈認為，摧毀歷史不是解決問題的方法。麥克唐納於1867出任加拿大聯邦政府首任總理，任內對原住民兒童推行寄宿學校制度，意圖強制同化和摧毀原住民的傳統文化、價值和社區結構；並在1885年通過《華人入境條例》，向華裔移民徵收「人頭稅」。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020